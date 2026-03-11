Condenan hombre a 20 años de prisión por homicidio en La Altagracia

El hombre condenado por homicidio cumplirá la sentencia el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de la provincia La Altagracia condenaron a un hombre a 20 años de prisión por quitarle la vida a otro con un arma blanca, en un hecho ocurrido en 2024, en el municipio Higüey.

El condenado es identificado como Geraldo Mejía, alias "Geraldo la Boa", quien deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

Además de la pena, Mejía deberá pagar una indemnización de 5 millones de pesos a los familiares de la víctima.

El suceso se produjo el 2 de abril de 2024, cuando Vicente Reyes Calderón (fallecido) le reclamó a Mejía por la sustracción de unos tenis, lo que generó una discusión entre ambos.

Herida mortal

Según una nota de prensa del Ministerio Público, Mejía, armado con un puñal, fue a devolver los zapatos deportivos a la víctima, siendo en ese momento que le provocó la herida mortal en el abdomen. El hecho fue captado por cámaras de seguridad del lugar.

El expediente acusatorio detalla que Mejía fue arrestado mediante la orden judicial 01490-2024 por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), tras establecerse con diferentes pruebas su vinculación con el homicidio, ocurrido alrededor de las 4:30 de la tarde del 2 de abril de 2024.

Mejía fue declarado culpable de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.