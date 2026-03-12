Envían a prisión a maestra acusada de maltratar a niña de dos años en preescolar de SDE

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de maltratar a una niña de dos años, a quien habría obligado a ingerir su propio vómito, en el centro de estimulación temprana Little Step–Mi Segundo Hogar.

La medida fue impuesta por el juez Leomar Cruz, quien acogió la solicitud del Ministerio Público y dispuso que la imputada cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

Durante la audiencia, el magistrado tomó en cuenta un certificado médico que establece que la menor presenta una abrasión en la nariz, presuntamente producto del incidente.

Tras concluir la audiencia, el abogado de la docente, Billy Gerónimo, calificó la decisión como "absurda y desproporcionada" y anunció que apelarán la medida tan pronto reciban la resolución íntegra del tribunal.

"El juez no valoró ninguno de los presupuestos ni el arraigo que tiene la maestra. Ella se presentó de manera voluntaria inmediatamente supo que existía una orden de arresto, por lo que no se iba a sustraer del proceso", expresó el jurista.

¿Cómo está la niña?

De su lado, la defensa de la madre de la víctima, Erigne Segura, indicó que la progenitora señaló que tampoco está conforme con la decisión, ya que —según explicó— la niña se encuentra en buen estado de salud y no tenía intención de que la maestra fuera enviada a prisión.

Sobre los hechos

El caso salió a la luz el pasado 6 de marzo, cuando se difundió en redes sociales un video en el que se observa a la docente forzar a la niña a ingerir algo que estaba en el suelo, que se presume es vómito, lo que generó indignación en la opinión pública.

Tras la difusión del audiovisual, agentes de la Policía Nacional, junto a autoridades del Ministerio de Educación (Minerd), acudieron al centro educativo, ubicado en la calle Costa Rica del sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, donde iniciaron las investigaciones y procedieron con el arresto de la profesora.

El órgano educativo ordenó el cierre temporal del centro educativo, mientras se verificaba si contaba con la permisología requerida para operar.