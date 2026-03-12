Madre desiste de querella contra profesora por presunto maltrato a niña de dos años

El fiscal Tito Oseas González Ramírez, a cargo de la solicitud de la medida de coerción, explicó que la postura de la progenitora no detiene la acción penal por agresión a menor. ( FUENTE EXTERNA. )

La madre de una niña de dos años, presuntamente maltratada en un centro educativo, desistió de querellarse contra la profesora acusada de obligar a la menor a ingerir su propio vómito durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción celebrada este jueves.

Decisión de la madre y postura del Ministerio Público

La progenitora acudió por primera vez al tribunal, donde manifestó, según su abogado, que desea que los hechos sean investigados, pero que no quiere que la imputada permanezca en prisión.

Pese a esta decisión, el Ministerio Público informó que continuará el proceso judicial de oficio, al tratarse de un caso que involucra a una menor en condición de vulnerabilidad.

El fiscal Tito Oseas González Ramírez, a cargo de la solicitud de la medida de coerción, explicó que la postura de la progenitora no detiene la acción penal debido a la gravedad de los hechos investigados.

Medidas judiciales y evidencias presentadas

"Estamos en presencia de un caso de una menor de dos años en estado de vulnerabilidad. Son hechos muy graves y el Ministerio Público, independientemente de la posición de la víctima, va a seguir la acción en toda su extensión hasta las últimas consecuencias", afirmó.

Durante la audiencia, el tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra la imputada en el centro penitenciario Najayo Mujeres. El representante del órgano acusador consideró adecuada la medida para esta etapa del proceso.

González Ramírez indicó que para solicitar una medida de coerción el Ministerio Público solo requiere indicios mínimos que permitan sustentar la investigación y que la acción penal puede iniciarse incluso sin la denuncia directa de la víctima.

"El Ministerio Público puede enterarse de la noticia criminal por cualquier vía, incluso a través de las redes sociales. Poco importa la posición que haya podido tomar la víctima", sostuvo.

Lesiones y antecedentes

Según explicó el fiscal, el expediente incluye el testimonio de la madre, un informe psicológico y certificados médicos sobre el estado de la menor.

Los documentos médicos establecen que la niña presenta una lesión leve en la nariz, descrita como un rasguño o abrasión. Sin embargo, el órgano persecutor señaló que la propia madre había manifestado que días antes la menor llegó a su casa con mordidas, que inicialmente pensó que habían sido causadas por otros niños.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, la progenitora decidió presentar la denuncia después de observar un video en el que presuntamente se evidencian los maltratos contra la menor.

"Se querelló y luego desistió en audiencia, tanto de forma verbal como por escrito, pero poco importa que desista. Quien no va a desistir es el Ministerio Público", sostuvo.

La acusada, Yamelsi Matos Beltré, podría enfrentar hasta quince años de prisión por la presunta agresión contra la menor, de acuerdo con el fiscal asignado al caso.