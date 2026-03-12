Madre desiste de querellarse contra profesora por presunto maltrato a su hija de dos años

El fiscal Tito Oseas González Ramírez, a cargo de la solicitud de la medida de coerción, explicó que la postura de la progenitora no detiene la acción penal por agresión a menor. ( FUENTE EXTERNA. )

La madre de una niña de dos años presuntamente maltratada en un centro educativo desistió de querellarse contra la maestra acusada de obligarla a ingerir su propio vómito.

La progenitora acudió por primera vez al tribunal para el conocimiento de la audiencia de medida de coerción, y según su abogado, declaró interés de que la investigación continúe pero que la imputada no permanezca en prisión.

Pese a esta decisión, el Ministerio Público aseguró que continuará el proceso judicial de oficio, al tratarse de un caso que involucra a una menor en condición de vulnerabilidad.

El fiscal Tito Oseas González Ramírez, quien estuvo a cargo de la solicitud de la medida de coerción, explicó que la postura de la progenitora no detiene la acción penal debido a la gravedad de los hechos investigados.

""Estamos en presencia de un caso de un menor de dos años en estado de vulnerabilidad. Son hechos muy graves y el Ministerio Público, independientemente de la posición de la víctima, va a seguir la acción en toda su extensión hasta las últimas consecuencias"" Tito Oseas González Ramírez, Representante del Ministerio Público “

Durante la audiencia, el tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra la imputada en el centro penitenciario Najayo Mujeres, decisión que el representante del órgano acusador consideró adecuada para esta etapa del proceso.

González Ramírez indicó que para solicitar una medida de coerción el Ministerio Público solo requiere indicios mínimos que permitan sustentar la investigación, y que la acción penal puede iniciarse incluso sin la denuncia directa de la víctima.

"El Ministerio Público puede enterarse de la noticia criminal por cualquier vía, incluso a través de las redes sociales. Poco importa la posición que haya podido tomar la víctima", sostuvo.

Lesiones y antecedentes

Según explicó el representante del órgano acusador, el expediente cuenta con el testimonio de la madre, un informe psicológico y certificados médicos sobre el estado de la menor.

Los documentos médicos establecen que la niña presenta una lesión leve en la nariz, descrita como un rasguño o abrasión.

A su vez señaló que la propia madre había manifestado que días antes la menor llegó a su casa con mordidas, las cuales inicialmente pensó que habían sido causadas por otros niños.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, la progenitora decidió presentar la denuncia después de observar un video en el que presuntamente se evidenciarían los maltratos contra la menor.

"Se querelló y luego desistió en audiencia, tanto de forma verbal como por escrito, pero poco importa que desista. Quien no va a desistir es el Ministerio Público", sostuvo.

La acusada Yamelsi Matos Beltré podría enfrentar hasta quince años de cárcel por agredir a esta menor de acuerdo al fiscal asignado a este caso.