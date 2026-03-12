MP solicita prisión preventiva contra hombres atropellados por hombre para evitar atraco en Santiago

Momento en que los asaltantes le arrebatan la cartera a la mujer, y luego son embestidos por un conductor para evitar que huyan. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó en la tarde de este jueves que solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga medidas de coerción consistente en prisión preventiva contra dos hombres, implicados en un asalto en perjuicio de una mujer a la que interceptaron en una vía pública, el pasado domingo 8 de marzo.

De acuerdo a una nota de prensa de la institución, los imputados fueron identificados como David Jiménez Feliz y Christopher Torres Ortiz (el Mosquito). Se trata de los dos hombres que el conductor de un vehículo atropelló la motocicleta en que se desplazaban para impedir el atraco. El hecho quedó captado en un video que circuló en las redes sociales.

El órgano persecutor les acusa de arrebataron la cartera a la víctima, una mujer de nacionalidad haitiana, que se trasladaba a pie por un tramo de la calle Salvador Cucurullo, en el centro de la ciudad, mientras iban a bordo de la motocicleta Z3000 CG200 color negro, conducida por Jiménez Feliz.

Conforme la nota, la solicitud de medidas de coerción relata que luego de que Torres Ortiz le arrebata la cartera a la mujer, en la cual llevaba valores en efectivo, el conductor de un vehículo se abalanza contra ellos, para evitar que huyan con las pertenencias de la mujer.

El conductor, cuyo nombre se omitió para proteger su integridad, impactó su vehículo contra la motocicleta, que quedó parcialmente destruida, por lo que los malhechores huyeron a pie.

Acciones legales y proceso judicial

El ministerio dijo que cuenta con los videos de las cámaras de vigilancia que captaron las incidencias, los cuales fueron debidamente levantados por la Dirección Central de Investigación, Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT).

De manera provisional la Fiscalía de Santiago imputa a los procesados de violación a los artículos 265, 266, 2, 379, 382, 383 y 386-2 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos por asociación de malhechores y tentativa de robo con violencia en la vía pública.

El tribunal aplazó la audiencia para mañana viernes 13 de marzo.