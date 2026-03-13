Luis Henry Molina anuncia la construcción de una Ciudad Judicial en Santiago

Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, destaca la importancia de la Ciudad Judicial Santiago para el desarrollo económico y la confianza jurídica. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, anunció este viernes la construcción de una nueva Ciudad Judicial en la provincia Santiago, con el objetivo de modernizar y reorganizar los servicios del sistema de justicia.

El magistrado hizo el anuncio durante su participación como orador invitado en la duodécima edición del desayuno-conferencia empresarial Manuel Arsenio Ureña, organizado por la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol (FASA), en Santiago.

Molina explicó que el proyecto contempla la transformación del actual Palacio de Justicia de la ciudad en un complejo judicial más amplio y moderno, donde las distintas instituciones del sistema tengan espacios adecuados para ofrecer un servicio más eficiente a los ciudadanos.

"Ustedes tienen un gran palacio de justicia, pero hay que reorganizarlo y remodelarlo para que esté a la altura del desarrollo de la región", expresó.

Importancia de la modernización judicial

El presidente del alto tribunal afirmó que una justicia eficiente también se convierte en una ventaja competitiva para el país, al generar confianza y seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo económico.

Durante su intervención, Molina sostuvo que el fortalecimiento institucional ha sido clave para el crecimiento de Santiago, destacando el papel de sus universidades, medios de comunicación y organizaciones sociales en la construcción de una sociedad con mayor capacidad de desarrollo.

Asimismo, señaló que dentro del proceso de transformación del Poder Judicial se ha logrado reducir significativamente la mora judicial.

Indicó que en la Suprema Corte ya se están fallando el 100 % de los casos que ingresan, resolviendo cerca del 90 % en menos de un año, lo que ha permitido eliminar expedientes que permanecían pendientes durante décadas.

Iniciativas para mejorar el servicio

El magistrado también resaltó iniciativas como la digitalización de servicios a través del portal justicia.gob.do y el fortalecimiento de los centros de mediación para promover soluciones pacíficas de conflictos, especialmente en asuntos familiares.

La actividad formó parte del tradicional desayuno empresarial que honra la memoria de Manuel Arsenio Ureña, a quien el magistrado describió como un líder que promovió el desarrollo institucional y el compromiso social en la región del Cibao.

La actividad estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y reunió además a autoridades civiles de Santiago, funcionarios judiciales, líderes de la Iglesia Católica y representantes del empresariado.

La invocación estuvo a cargo de monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago, mientras que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Juan Manuel Ureña, presidente de FASA, y las de gratitud estuvieron a cargo de Bernarda Peña de Checo, directora ejecutiva de la institución.

La actividad, celebrada en el Gran Salón Samán del Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, tiene como finalidad respaldar las labores del Arzobispado de Santiago.