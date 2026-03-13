Sistema judicial del Cibao enfrenta desafío de digitalización, dice Luis Henry Molina

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, aseguró este viernes que el tribunal supremo de la República Dominicana enfrenta el desafío de agilizar la digitalización del sistema judicial en la región del Cibao.

El magistrado considera que dicho avance es un paso clave para mejorar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la ciudadanía a la justicia.

Asimismo, dijo que buscan lograr que los trámites judiciales se realicen de manera digital.

"Solo 10 de cada 100 trámites se realizan a través del portal justicia.gob.do, lo que muestra que aún debemos educar y acompañar a los usuarios para que utilicen estas herramientas", expresó Molina durante un encuentro regional celebrado en Santiago de los Caballeros con jueces y servidores judiciales del Norte del país, donde habló del plan estratégico Justicia del Futuro 2034.

Plan Justicia del Futuro 2034

A través de la iniciativa -plan estratégico Justicia del Futuro 2034- la Suprema busca modernizar el sistema judicial y ofrecer un servicio más ágil y accesible.

Además de la digitalización, Molina explicó que el Cibao enfrenta otros retos importantes, como mantener la excelencia del equipo judicial y promover acuerdos tempranos en los procesos para reducir la carga de los tribunales.

Resultados y metas de la Región Norte

Durante el encuentro se presentaron indicadores sobre el desempeño actual de la región y las metas proyectadas dentro del Plan Justicia 2034.

Actualmente, 7 de cada 10 casos se resuelven en menos de un año, con la meta de alcanzar 9 de cada 10. Asimismo, 8 de cada 10 tribunales se encuentran al día, y el objetivo del Poder Judicial es lograr el 100% de tribunales sin mora.

El juez presidente también destacó en la actividad el desempeño de jueces y juezas de la región, quienes mantienen niveles de evaluación del 100 por ciento en desempeño, lo que calificó como una base importante para seguir impulsando las transformaciones institucionales.

El encuentro reunió a jueces y servidores judiciales de los departamentos judiciales de Santiago, Puerto Plata, Montecristi, La Vega y San Francisco de Macorís, así como representantes de la academia, la comunidad jurídica y la sociedad civil.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del juez Danilo Tineo, coordinador del departamento judicial de Santiago.

Previo a la actividad se realizó una primera jornada en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, luego en la Región Este, mientras que un último encuentro está programado con los departamentos judiciales de la Región Sur.