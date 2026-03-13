Dejan en libertad bajo fianza a hombre que persiguió a mujer con machete en El Seibo

Libertad bajo fianza para Enestor Díaz Rodríguez, quien persiguió a mujer con machete en El Seibo. ( ARCHIVO )

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de El Seibo dejó en libertad bajo fianza a un hombre, señalado por persiguir a una mujer con un machete, en la avenida principal Manuela Diez Jiménez, provincia de El Seibo, tras un accidente de tránsito.

Se trata de Enestor Díaz Rodríguez, de 63 años, quien presuntamente provocó el incidente luego de que impactará con su vehículo la motocicleta que conducía la señora Elisabel Reyes, lo que ocasionó que esta cayera al pavimento.

Medidas judiciales y estado del caso

A Rodríguez se le impuso una garantía económica y presentación periódica.

El hecho ocurrió el pasado 8 de marzo, donde se vio en un video en redes sociales al acusado perseguir con arma blanca a Reyes con la intención de agredirla.

Según las informaciones, la medida fue impuesta debido a que la víctima presuntamente desistió formalmente y de manera voluntaria de continuar con la acción judicial.