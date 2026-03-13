Aplazan para el jueves audiencia de coerción contra imputados por muerte de empresario español en Valverde

Entre las personas imputadas figura Patria Eridania Gómez Jiménez, pareja del extranjero. Los demás procesados son Leonardo Cruz, Ángel Simeón Ramírez, Lorenzo Osoria López, Julio César López y Jesús Ramiro Fernández. ( CAPTURA DE PANTALLA )

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Valverde aplazó la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra varios imputados por la muerte del empresario español Antonio Jiménez López, ocurrida en septiembre de 2025.

La audiencia fue pospuesta para el próximo jueves luego de que abogados de la defensa alegaron que no todos han sido formalmente notificados del expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público.

Entre las personas imputadas figura Patria Eridania Gómez Jiménez, pareja del extranjero. Según la acusación, la mujer habría coordinado la muerte de su esposo junto con un compadre y otros integrantes, quienes participaron en la ejecución del crimen.

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Los demás procesados son Leonardo Cruz, Ángel Simeón Ramírez, Lorenzo Osoria López, Julio César López y Jesús Ramiro Fernández.

El empresario español Antonio Jiménez López, de 78 años, fue encontrado muerto el sábado 20 de septiembre de 2025 dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, placa G746390, año 2024, en la localidad Palo Damajagua, del distrito municipal de Maizal, en Valverde.

Detalles del hallazgo y medidas judiciales

De acuerdo con el informe del médico legista, el cuerpo presentaba una herida de bala en la región temporal izquierda con salida por el pabellón auricular derecho, lo que provocó una hemorragia interna.

En la escena, agentes de la Policía Científica recolectaron varias evidencias, entre ellas un pasaporte, documentos de identidad españoles, una licencia de conducir, la suma de 17,100 pesos en efectivo y varias monedas extranjeras. Sin embargo, en el lugar no fue hallada el arma homicida.

La audiencia será conocida a partir de las 9:00 de la mañana en la fecha indicada anteriormente.

El Ministerio Público solicita que se dicte prisión preventiva contra los acusados como medida de coerción.