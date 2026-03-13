Solicitan medida de coerción contra tres oficiales de la Policía por presunto robo de RD$1.2 MM

El abogado Aneudy Mercedes sostuvo que el Ministerio Público acusa a los agentes de haber sustraído RD$1.2 millones tras intervenir en un negocio. ( FUENTE EXTERNA )

Tres oficiales de la Policía Nacional señalados por su presunta participación en el robo de RD$1.2 millones en San Cristóbal fueron llevados este viernes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Se trata del coronel Carlos José Sidney Kelly, el capitán Deberín Medina Pérez y el teniente Alipio De La Rosa, quienes serán enviados en horas de la tarde a San Cristóbal para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en su contra.

El abogado Aneudy Mercedes, representante del capitán Medina Pérez, explicó que los uniformados fueron trasladados a la Fiscalía del Distrito Nacional debido a que, por su condición de oficiales, no pueden permanecer detenidos en una cárcel común en San Cristóbal.

"Ellos están aquí porque, como son oficiales, no pueden tenerlos en una cárcel común en San Cristóbal. En horas de la tarde serán trasladados nuevamente para conocerles medida de coerción", indicó.

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Querella

Mercedes sostuvo que el Ministerio Público acusa a los agentes de haber sustraído RD$1.2 millones tras intervenir en un negocio donde presuntamente se produjo un robo.

Sin embargo, aseguró que el denunciante inicialmente se querelló contra las personas que habrían cometido el hecho y no contra los policías que realizaron el arresto.

"Esa persona sí se querelló, pero contra los ladrones. Resulta que cuando este exempleado del comerciante entra al negocio, los policías lo apresan en flagrante delito y lo detienen. A los pocos días surge la información de que había un millón doscientos mil pesos, pero no hay ningún tipo de pruebas", afirmó.

El jurista también cuestionó que el Ministerio Público solicitara órdenes de arresto contra los agentes sin antes citarlos para investigarlos.

Asimismo, denunció que las autoridades detuvieron a la esposa y a un hijo de 20 años del capitán Medina Pérez, lo que calificó como una forma de presión para que el oficial se presentara.

"Nosotros lo presentamos anoche, cerca de las 11:30 de la noche, aquí mismo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para que liberaran a su esposa y a su hijo", expresó.

Sargento como testigo

Mercedes agregó que en el proceso figura un sargento policial como testigo del Ministerio Público, cuyo testimonio, según adelantó será cuestionado por la defensa ante presuntas inconsistencias.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha depositado formalmente la solicitud de medida de coerción contra los tres oficiales, aunque se espera que el proceso sea conocido en las próximas horas en San Cristóbal.

Por este caso, otros agentes fueron identificados elevando a siete los que habrían participado en el proceso del hurto.