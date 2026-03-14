Falta de traductores judiciales limita agilidad de los tribunales en Santiago

La falta de intérpretes judiciales en algunos idiomas está generando retrasos y aplazamientos de audiencias en tribunales del distrito judicial de Santiago.

El coordinador del Departamento Judicial de Santiago, Danilo Tineo, al reconocer que existen dificultades con la disponibilidad de intérpretes, especialmente en los idiomas inglés y francés, aseguró que desde el Poder Judicial están trabajando para suplir esa necesidad.

Según vienen denunciando profesionales del derecho, la falta de intérpretes provoca que en algunos casos se pospongan audiencias o medidas de coerción cuando alguna de las partes involucradas no domina el español, lo que retrasa el avance de los procesos judiciales.

Tineo explicó que el Poder Judicial contempla la designación de más intérpretes judiciales para atender la demanda existente en los tribunales.

Precisó que, aunque existen dificultades con el inglés y el francés, actualmente cuentan con varios intérpretes disponibles en idioma creole.

Avances en digitalización y recursos humanos judiciales

El coordinador judicial ofreció estas declaraciones durante una actividad en Santiago, en la que también se abordaron otros temas relacionados con el funcionamiento del sistema de justicia en la región.

Durante el encuentro, señaló además que el proceso de digitalización del sistema judicial en el distrito judicial de Santiago presenta un avance superior al 90 % , lo que ha permitido mejorar la eficiencia en los trámites y servicios.

Asimismo, indicó que a partir de abril se integrarán nuevos jueces egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, con el objetivo de reducir el déficit de magistrados en esta jurisdicción.