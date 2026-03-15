Procuradora: nuevo protocolo de procesamiento de escena de crimen inicia el 1 de abril

Yeni Berenice, procuradora general de la República, anuncia un Nuevo Modelo de Procesamiento de Escena de Crimen, en coordinación con la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó que el Ministerio Público avanza en la tecnificación de todos sus procesos, con el objetivo de estandarizar la calidad de los servicios y facilitar la respuesta oportuna a la ciudadanía y en ese sentido iniciará un Nuevo Modelo de Procesamiento de Escena de Crimen, en coordinación con la Policía Nacional.

"No podemos nosotros quedarnos en una metodología de investigación que no se corresponde con los tiempos actuales, y, por esta razón, es que, reitero, esa transformación de las investigaciones es indetenible", expresó, al citar los nuevos retos en la lucha contra la criminalidad.

Reynoso hizo el planteamiento al abrir el seminario Investigación Técnica del Ministerio Público: herramientas y nuevos desafíos para miembros del Ministerio Público que, esta vez, se focalizó en servidores de la zona este del país.

Capacitación del Ministerio Público

En la capacitación, impartida a través del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), participan integrantes del Ministerio Público a nivel nacional. Durante su exposición, la procuradora general reiteró que del trabajo de los fiscales depende la vida y la calidad de las personas, sus derechos y sus bienes.

En la actividad educativa, realizada en la sede de la Procuraduría General de la República, participó el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional, y Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Además, la rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard; el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Isaura Suárez, responsable de la Dirección Carrera del Ministerio Público.

Asimismo, el director de la Policía Científica de la Policía Nacional, coronel Fulvio Emilio Grullón Penso, y la directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Sonia Lebrón.

Mejora en la calidad del servicio

Al referirse a las acciones impulsadas para garantizar un servicio de calidad a la población, la procuradora general pidió a los miembros del Ministerio Público trabajar siempre para una mayor eficiencia.

"Les pido a cada uno de ustedes que cuando se levanten le pongan toda la pasión, toda la energía, toda la dedicación a lo que ustedes hacen; porque ese trabajo, lo vale, por mucho lo vale, y piensen que de cada acción nuestra puede depender la vida y la calidad de vida de una persona", dijo.

Valoró la disposición de la Policía Nacional a garantizar que sus actas de inspección de la escena del crimen puedan ser entregadas a los fiscales por la vía digital, así como al Poder Judicial por su plataforma para tramitar todas las órdenes e instancias que se puedan depositar.