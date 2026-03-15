Ministerio Público implementará cámaras corporales para las escenas del crimen

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo que la institución busca transformar la metodología de investigación penal. ( FUENTE EXTERNA. )

El nuevo modelo de procesamiento de escenas del crimen que comenzará a aplicarse en el país introduce cambios en la forma en que fiscales y agentes policiales documentan, inspeccionan y preservan evidencias en el lugar de los hechos.

El Ministerio Público plantea que el sistema busca estandarizar la forma en que se realizan las investigaciones desde el primer momento en que se procesa una escena de delito, mediante procedimientos técnicos uniformes en todo el territorio nacional.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo que la institución busca transformar la metodología de investigación penal. “No podemos nosotros quedarnos en una metodología de investigación que no se corresponde con los tiempos actuales”, expresó al referirse a la necesidad de modernizar el levantamiento de evidencias y la investigación criminal.

Implementación tecnológica en la documentación de escenas del crimen

Uno de los elementos centrales del modelo es la integración operativa entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, particularmente con la Policía Científica, responsable de las inspecciones técnicas en el lugar del crimen.

El protocolo también contempla la digitalización de las actas de inspección de la escena del crimen, que podrán ser entregadas a los fiscales por vía digital y remitidas al Poder Judicial mediante su plataforma para tramitar órdenes e instancias judiciales.

Entre las medidas operativas, los fiscales comenzarán a utilizar cámaras corporales durante las inspecciones en el lugar de los hechos, dispositivos que permitirán registrar las actuaciones realizadas y el proceso de levantamiento de evidencias.

Además, el Ministerio Público dispuso que sus miembros utilicen chalecos antibalas durante las intervenciones en escenas del crimen, como parte del equipamiento de seguridad en las actuaciones en terreno.

Reynoso afirmó que estas medidas forman parte de un proceso de tecnificación institucional que también contempla la modernización del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). “Hemos dicho y reiterado que vamos a tener el Instituto de Ciencias Forenses más moderno de Iberoamérica, el más tecnificado”, indicó.

El modelo busca uniformar los procedimientos de investigación y mejorar la documentación de las escenas del crimen mediante el uso de herramientas tecnológicas dentro del sistema de justicia penal.