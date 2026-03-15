El Ministerio Público cambiará el método para levantar las evidencias

La procuradora Yeni Berenice Reynoso señala que el plan abarcará todos los distritos judiciales del país. ( FREEPIK )

El Ministerio Público aplicará a partir del primero de abril un nuevo protocolo de procesamiento de la escena, el cual incluye el uso de chalecos antibalas y cámaras digitales por parte de los fiscales.

La normativa, que se implementará en coordinación con la Policía Nacional, busca la estandarización de la calidad de los servicios y facilitar la respuesta oportuna a los ciudadanos, según indicó la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

Adelantó que las cámaras de última generación son de las mejores del mercado y tienen que "ver con la necesidad de aquellas actuaciones con inspecciones en el lugar del hecho", detalló.

De esta manera, los fiscales se unen a algunos agentes de la Policía y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como autoridades que usan cámaras durante los operativos en las calles.

En el caso de la Policía, las llamadas "body cams" (cámaras corporales) fueron implantadas en los últimos años como medida para transparentar los operativos de los agentes.

Órdenes digitales

El plan abarca que los agentes de la Policía entreguen de forma digital las actas de inspección de la escena del crimen a los fiscales. Además, las órdenes y las instancias serán tramitadas en la plataforma del Poder Judicial.

"No podemos nosotros quedarnos en una metodología de investigación que no se corresponde con los tiempos actuales, y, por esta razón, es que, reitero, esa transformación de las investigaciones es indetenible", expresó Reynoso al citar los nuevos retos en la lucha contra la criminalidad.

Al hablar durante el seminario "Investigación Técnica del Ministerio Público", Reynoso aclaró que no se trata de un plan piloto, sino que abarcará todos los distritos judiciales. Manifestó que no solo se busca modernizar, sino también facilitarles a los ciudadanos la posibilidad de obtener una decisión de manera oportuna y de calidad.

Apoyo a fiscales

Durante el seminario, impartido a través del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), la procuradora general ponderó el trabajo de los fiscales al manifestar que de ellos depende la vida de las personas, así como sus derechos y bienes.

Al referirse a las acciones impulsadas para garantizar un servicio de calidad a la población, la procuradora general pidió a los miembros del Ministerio Público trabajar siempre para una mayor eficiencia.

"Les pido a cada uno de ustedes que cuando se levanten le pongan toda la pasión, toda la energía, toda la dedicación a lo que ustedes hacen; porque ese trabajo lo vale, por mucho lo vale, y piensen que de cada acción nuestra puede depender la vida y la calidad de vida de una persona".

Modernización del Inacif La procuradora también indicó que Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) será uno de los más modernos de Iberoamérica. En ese sentido, destacó que el Ministerio Público planifica las edificaciones de la construcción del Inacif en el municipio de Santo Domingo Este y en Santiago, el cual estará en la avenida 27 de Febrero. En la actividad asistieron el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía; y Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; Marien Montero Beard, rectora del IES-ENMP; el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución (Pepca); y la procuradora de corte Isaura Suárez, directora de Carrera del Ministerio Público.