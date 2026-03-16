Camacho; "Si hay algo a lo que Jean Alain le teme es a defenderse de la prueba"

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, considera que la defensa de Jean Alain Rodríguez busca retrasar el proceso judicial. ( ARCHIVO )

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este lunes que la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está recurriendo a incidentes ya conocidos por los tribunales con el propósito de retrasar deliberadamente el avance del proceso judicial.

Al ofrecer declaraciones tras la audiencia, Camacho sostuvo que los abogados han estado "reciclando incidentes" que —según explicó— ya fueron presentados y rechazados en etapas anteriores del proceso.

Indicó que el propio Código Procesal Penal, en su artículo 310, establece que en esta etapa únicamente pueden presentarse incidentes nuevos, es decir, aquellos que no hayan sido planteados previamente ante los tribunales.

"Están reciclando incidentes para retrasar de manera deliberada el proceso, y lo penoso es que el tribunal se lo ha permitido a pesar de las constantes oposiciones" Wilson Camacho director de Persecución del MP “

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El magistrado señaló que el proceso se mantiene centrado en la discusión de incidentes desde el pasado 11 de febrero, lo que —a su juicio— ha impedido avanzar hacia la presentación formal de la acusación.

"Lo que buscan es ganar tiempo y prolongar una situación que es inevitable, porque por más vueltas que den, nosotros tarde o temprano vamos a presentar la acusación", expresó.

Camacho también sostuvo que la estrategia de la defensa estaría orientada a evitar que se conozcan las pruebas reunidas por el Ministerio Público.

Espera tribunal frene práctica

"Si hay algo a lo que Jean Alain Rodríguez le teme es a defenderse de la prueba", afirmó el director de Persecución, al asegurar que el órgano acusador ha aportado una gran cantidad de evidencias dentro del proceso.

Agregó que el Ministerio Público continuará insistiendo ante el tribunal para que se avance hacia la presentación de la acusación y se detenga la reiteración de incidentes que —según indicó— ya fueron conocidos y rechazados por otros juzgados de instrucción.

"Nosotros no hablamos de opiniones, hablamos de hechos que están ocurriendo en el tribunal", puntualizó.

Expresó que esperan que el tribunal ponga freno a lo que calificó como una práctica dilatoria, al tiempo que reiteró que el Ministerio Público seguirá impulsando el proceso para que se conozca el fondo del caso.