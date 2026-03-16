Inicia audiencia preliminar por tragedia en Jet Set

La estructura colapsada de la discoteca Jet Set, el 8 de abril del 2025. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inició este lunes el conocimiento de la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y decenas de heridos.

El juez Raymundo Mejía Zorrilla, dio apertura a esta fase del proceso en la que el Ministerio Público y las víctimas constituidas en querellantes buscan que los imputados sean enviados a juicio de fondo por su presunta responsabilidad en el hecho.

El inicio de esta etapa judicial se produce a once meses de la tragedia, ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025, durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, cuando el techo del reconocido centro nocturno colapsó repentinamente mientras cientos de personas se encontraban dentro del establecimiento.

La vista se retomó luego de que el pasado 12 de enero el tribunal decidiera aplazar el proceso, con el fin de permitir la notificación de abogados que representan a las víctimas para poder manejar el expediente.

Acusación

El Ministerio Público depositó la acusación formal en noviembre de 2025, señalando a los hermanos Espaillat propietarios y administradores del establecimiento de presuntas responsabilidades penales vinculadas al colapso de la estructura.

El órgano persecutor sostiene que fallas estructurales y presuntas negligencias en el mantenimiento del inmueble habrían contribuido al desplome del techo del local.

El expediente acusa a los imputados de conductas que habrían puesto en riesgo la seguridad de las personas que asistían al establecimiento, lo que derivó en una de las mayores tragedias registradas en un centro de entretenimiento en la República Dominicana.

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