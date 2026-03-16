Familiar de uno de los imputados por el asesinato del empresario español asegura que es "inocente"

El empresario español, Antonio Jiménez López hallado muerto en septiembre de 2025 dentro de un vehículo en la comunidad El Maizal, municipio Esperanza, provincia Valverde. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Un familiar de Ángel Simeón Ramírez, uno de los acusados por el asesinato del empresario español Antonio Jiménez López, expresó este lunes su esperanza de que el proceso judicial permita esclarecer los hechos y demostrar que su pariente es "inocente".

Felipe Genaro Reynoso, tío del imputado, aseguró que la acusación presentada por el Ministerio Público le ha causado sorpresa y consternación, al considerar que su sobrino "no da para eso".

Reynoso explicó que, aunque reside en Nueva York, conoce la trayectoria de su sobrino, a quien describió como un hombre trabajador.

"Él nunca ha tenido antecedentes penales de ningún tipo. Toda su vida ha sido trabajar", afirmó.

Según indicó, Ángel Simeón Ramírez es propietario de un taller de mecánica y repuestos en Hatillo Palma, donde afirma es ampliamente reconocido por su dedicación al trabajo.

El familiar dijo confiar en que las autoridades profundizarán las investigaciones y que la verdad saldrá a relucir durante el proceso judicial.

Sobre el caso

El empresario Antonio Jiménez López, de 78 años, fue encontrado muerto el sábado 20 de septiembre de 2025 dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, placa G746390, año 2024. El hallazgo se produjo en la localidad de Palo Damajagua, perteneciente al distrito municipal de Maizal, en la provincia de Valverde.

Además de Ramírez, por el hecho también es procesada judicialmente Patria Eridania Gómez Jiménez, pareja del extranjero, quien habría coordinado el crimen.

Asimismo, figuran como imputados Leonardo Cruz, Lorenzo Osoria López, Julio César López y Jesús Ramiro Fernández.

La medida de coerción contra el grupo será conocida el próximo jueves a partir de las 9:00 de la mañana. El Ministerio Público solicita prisión preventiva para todos los implicados.