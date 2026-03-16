Jochy Gómez dice Intrant debe pagar prestaciones a más de 400 colaboradores de Dekolor

El empresario José Ángel Gómez Canaán camina por uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el 24 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El empresario Jochy Gómez afirmó que está dispuesto a firmar cualquier documento que permita que más de 400 colaboradores de la empresa Dekolor reciban directamente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) el pago de sus prestaciones laborales.

Según explicó, cuando la empresa fue desalojada de las instalaciones del Intrant, la institución habría reconocido una deuda cercana a los 700 millones de pesos por servicios prestados, y contempló transferir unos 120 millones de pesos para cubrir compromisos inmediatos, incluidos pagos a empleados.

"Hay 400 colaboradores que nosotros queremos pagar. Al momento del desalojo del Intrant, el Intrant se comprometió de la deuda de 700 millones a pagar 120 millones, pero nosotros les dijimos que no queríamos un centavo de eso, que lo que queríamos era que se les pagara directamente a los colaboradores", expresó Gómez.

Sostuvo que ese pago finalmente no se ejecutó, por lo que, según dijo, los trabajadores permanecen sin recibir sus prestaciones.

Compromiso económico

Agregó que la empresa estaría dispuesta a formalizar cualquier mecanismo que permita que el Intrant realice esos pagos directamente a los empleados.

Gómez también aseguró que en el portal de transparencia del Intrant aparece registrada la deuda superior a los 700 millones de pesos, lo que, a su juicio, evidencia la existencia de ese compromiso económico.

"Firmaríamos cualquier documento que sea necesario para que esos colaboradores puedan cobrar directamente al Intrant", indicó, al tiempo que señaló que la empresa enfrenta actualmente procesos judiciales en los que se le vincula con presunto lavado de activos.

Por su parte, en Intrant niega deuda y afirmó no tener vinculación con la situación denunciada por los empleados.

"La situación corresponde a una relación laboral entre una empresa privada y sus trabajadores, por lo que cualquier tema relacionado con prestaciones o desvinculaciones debe ser gestionado directamente entre las partes involucradas, conforme a la legislación laboralvigente", indicó la institución a través de Suzan Castaño, directora de Comunicaciones del Intrant.

Sin embargo, en el portal de transparencia del Intrant, en el apartado de estado de cuentas a suplidores, aparece Dekolor con obligaciones registradas pendientes hasta enero, según la información disponible en ese sitio superan los 700 millones de pesos.