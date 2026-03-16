Pepca pide apertura a juicio contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados

El exdirector del Intrant, Hugo Beras durante la audiencia en el caso de corrupción en el que se le involucra. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, solicitó este lunes al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio en el caso que sigue contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados.

Durante la audiencia preliminar, Ortiz terminó la presentación de la acusación y, en sus conclusiones, pidió que se mantengan las medidas cautelares impuestas a los acusados hasta que concluya el proceso.

La jueza Yanibet Rivas recesó la audiencia para el próximo 20 de marzo, fecha en la que las defensas deberán responder a la acusación presentada por el Ministerio Público.

La representante del Pepca también solicitó mantener las medidas de coerción impuestas a los acusados para garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Beras habría facilitado desde el Intrant la adjudicación irregular de contratos relacionados con el sistema tecnológico de gestión del tránsito y semaforización, favoreciendo a empresas vinculadas al entramado investigado.

Otros imputados

Además el expediente incluye como imputados a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

El Ministerio Público también incluyó en la acusación a varias empresas presuntamente utilizadas en las operaciones investigadas, entre ellas Transcore Latam, Aurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor.

Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, fraude contra el Estado, estafa, falsedad de documentos, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

El tribunal estableció un calendario de audiencias los días lunes y miércoles para el conocimiento del proceso.

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