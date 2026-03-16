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Hugo Beras
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Pepca pide apertura a juicio contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados

La audiencia continúa el próximo 20 de marzo

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    Pepca pide apertura a juicio contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados
    El exdirector del Intrant, Hugo Beras durante la audiencia en el caso de corrupción en el que se le involucra. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

    La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, solicitó este lunes al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio en el caso que sigue contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados.

    Durante la audiencia preliminar, Ortiz terminó la presentación de la acusación y, en sus conclusiones, pidió que se mantengan las medidas cautelares impuestas a los acusados hasta que concluya el proceso.

    La jueza Yanibet Rivas recesó la audiencia para el próximo 20 de marzo, fecha en la que las defensas deberán responder a la acusación presentada por el Ministerio Público.

    La representante del Pepca también solicitó mantener las medidas de coerción impuestas a los acusados para garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso.

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    De acuerdo con el expediente, Beras habría facilitado desde el Intrant la adjudicación irregular de contratos relacionados con el sistema tecnológico de gestión del tránsito y semaforización, favoreciendo a empresas vinculadas al entramado investigado.

    Otros imputados

    Además el expediente incluye como imputados a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

    • El Ministerio Público también incluyó en la acusación a varias empresas presuntamente utilizadas en las operaciones investigadas, entre ellas Transcore Latam, Aurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor.

    Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, fraude contra el Estado, estafa, falsedad de documentos, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

    El tribunal estableció un calendario de audiencias los días lunes y miércoles para el conocimiento del proceso.

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      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.