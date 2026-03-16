El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó este lunes la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que segó la vida de 236 personas y dejó cientos de heridos.

El juez Raymundo Mejía adoptó la decisión tras la comparecencia de cinco nuevas víctimas que se constituyeron en querellantes y actores civiles, lo que obliga al tribunal a notificar dichas acciones a todas las partes del proceso, en estricto cumplimiento del derecho de defensa.

A su vez, el magistrado dispuso la citación de la señora Ana Grecia López, madre de los hermanos Espaillat, así como del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), señalados por los demandantes como terceros civilmente responsables, para que respondan por los daños y perjuicios ocasionados por la falta de supervisión en la estructura.

Actualmente la señora López, de 80 años, reside en Los Estados Unidos y padece de Alzheimer, según manifestó una abogado durante la vista.

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Calendario de audiencias

Con el propósito de continuar el ritmo del proceso y evitar dilaciones innecesarias, el tribunal fijó un calendario de audiencias que se llevarán a cabo dos veces por semana, iniciando los días 6, 13 y 20 de abril.

En estas sesiones se prevé el inicio de los incidentes y el examen de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Ante al alto interés social y la conmoción que el caso ha generado en la sociedad dominicana, el juez solicitó formalmente al Poder Judicial la autorización para que el proceso sea transmitido de manera pública, garantizando así la transparencia en la administración de justicia.

Llamado a las víctimas

"Tiene hasta el 6 para querellarse", indicó el abogado Plutarco Jáquez, representante de varias víctimas, quien hizo un llamado para que las personas afectadas por el desplome formalicen su constitución en querella dentro del plazo del expediente.

"Todo el que haya sido afectado por este caso tiene hasta el 6 de abril para depositar su querella. A partir de esa fecha no se admitirán nuevas constituciones", indicó el jurista.

Según lo expuesto en la audiencia, más de 300 víctimas se han constituido hasta el momento como querellantes, mientras que durante la jornada de este lunes se incorporaron nuevas acciones que deberán ser notificadas formalmente a las partes.