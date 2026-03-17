Familia de víctima en ataque de Naco apelará no ha lugar que libera a Pumarol

El abogado Miguel Valerio representa a la familia de la víctima en el ataque de Naco. ( ARCHIVO )

El abogado Ángel Miguel Valerio, representante de la familia de Yolanda Handal Abugabil, de 70 años, fallecida durante un ataque con cuchillo en Naco, informó que apelará la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero que dictó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol, imputado por el hecho. En el hecho resultaron heridas cinco personas.

El juez fundamentó su fallo en el informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual señala que al momento de los hechos, el acusado presentaba un cuadro psicótico, lo que excluye la posibilidad de atribuirle responsabilidad penal conforme a la normativa vigente.

Con esta decisión, el proceso queda cerrado en esta etapa, sin que se conozca un juicio de fondo. No obstante, las partes podrán interponer recurso de apelación contra el auto emitido por el tribunal.

Valerio dijo que la resolución del magistrato "rompe todos los principios del derecho, en primer lugar, porque el juez se contradice con un primer fallo, en el cual dijo que no iba a aplicar el procedimiento inimputabilildad".

Argumentó que al darle un auto de no ha lugar, ahora de lo que se trata es de "sálvese quien pueda" porque, ya que "Pumarol, no es un peligro por comprobar, es un peligro que ya ha sido comprobado".

Agregó en una nota de prensa que la entrevista de evaluación psiquiátrica practicada a Pumarol por el Instituto nacional de Ciencias Forenses (Inacif) remitida al Ministerio Público, establece que posee la capacidad cognitiva de comprender los hechos que se les imputan y puede continuar el proceso judicial y brindar testimonio en la audiencia. También indicó que la evaluación psiquiátrica revela que Pumarol Fernández, "admite consumo de marihuana y que se ha embriagado, de forma exagerada varias veces hasta perder el conocimiento".

"El juez será responsable de los hechos que cometa ese joven que representa un peligro para toda la sociedad", enfatizó el abogado.

El ataque en que murió la señora Handal Abugabil ocurrió el miércoles 23 de julio del 2025. De acuerdo con testimonios, el joven Jean Andrés Pumarol se le despegó a su padre y subió al sexto piso del edificio en que vivía en ese momento, donde tumbó todo lo que encontraba. Posteriormente, bajó al cuarto piso, donde causó heridas con arma blanca a varias personas, una de las cuales era Yolanda Handal Abugabil.

"Interpretación errónea del artículo 383"

Valerio consideró que el juez hizo una mala y errónea interpretación del artículo 383 del Código Procesal Penal. "Aplicó el procedimiento para inimputable y no solamente que aplicó el procedimiento para el inimputables, sino que aduciendo una causa de justificación de la conducta que solamente en derecho penal es la legítima defensa, absorbió en plena audiencia preliminar a una persona que a todas luces es peligrosa y capaz de seguir matando personas", señaló.

Expuso que este artículo solamente le permitía al juez "absolución o la imposición de las medidas de seguridad que corresponda".

Dijo que el caso de Pumarol, "tendría que someterse a un régimen de internamiento estando en prisión durante el período que establece la pena".

Pumarol irá a clínica psiquiátrica

El abogado Richard Martínez, defensa de Pumarol, dijo que la familia enviará al joven a un centro psiquiátrico privado para la continuación de su tratamiento, como recomendó el Inacif.