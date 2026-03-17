La jueza Fátima Veloz aplazó para mañana, miércoles 18 de marzo, el conocimiento de la medida de coerción contra tres hombres implicados en el asalto a la joyería Popi Oro, en el sector Cristo Rey, tras la solicitud del Ministerio Público para unificar el proceso.

La fusión incluye a los dos imputados iniciales, Juan Alexander Gálvez Marte (Alex Bronx) y Hensy Yoel Reynoso Abreu, junto al recién incorporado Wilkin Jhonatan de los Santos (alias "el Cojo" o "el Mocho"), quien se entregó el pasado sábado.

El órgano acusador argumentó que la unificación permitirá que el tribunal emita una sola decisión, en atención al principio de economía procesal y para evitar la celebración de vistas separadas.

Denuncian presuntas vulneraciones

Tras la audiencia, el abogado Carlos Novas, representante de Reynoso Abreu, denunció presuntas vulneraciones a derechos fundamentales de su defendido y reiteró que las imputaciones deben estar sustentadas con pruebas.

Al tiempo recordó que la carga probatoria recae sobre el Ministerio Público.

Sostuvo que su representado ha mostrado colaboración con el proceso y que su participación no reviste la gravedad que se le atribuye.

De su lado, la defensa de Wilkin Jhonatan de los Santos, el jurista Juan Bobea, indicó que tras la fusión de los expedientes corresponde al Ministerio Público precisar la calificación jurídica, a fin de estructurar su estrategia de defensa dentro del proceso.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la medida de coerción de manera conjunta contra los tres imputados a las 9:00 de la mañana.