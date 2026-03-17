La defensa de Jean Andrés Pumarol, imputado por el ataque en el sector Naco, solicitó al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que su representado sea declarado inimputable y que el proceso sea conocido bajo un juicio especial previsto para estos casos.

El abogado Richard Martínez fundamentó la petición tras el informe emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que establece un diagnóstico de esquizofrenia de tipo paranoide al imputado.

De acuerdo con el jurista, el estudio médico concluye como altamente probable que Pumarol se encontrara bajo un brote psicótico al momento de los hechos, lo que habría afectado su capacidad de comprensión y autodeterminación.

Este martes el tribunal conoce el contenido del informe pericial y el resto de las evidencias aportadas por las partes, a los fines de determinar si el proceso reúne los presupuestos para ser enviado a juicio.

Defensa se opone

De su lado, Miguel Valerio, representante de la familia de la víctima mortal, Yolanda Handal Abugabil, se opone a dicho pedimento y asegura que Pumarol puede conocer un juicio normal.

"Ellos depositaron un incidente donde solicitan un procedimiento de medida de seguridad. Nosotros entendemos que no", sostuvo.

El jurista afirmó que el propio informe médico establece que el imputado tiene capacidad de comprensión.

"El informe es categórico en que él tiene el raciocinio suficiente para ir a juicio", indicó.