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Presentan querella por intento de homicidio contra mujer que hirió agente de la Digesett en Santiago

Otros dos hombres que acompañaban a la presunta agresora también están siendo sometidos

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Presentan querella por intento de homicidio contra mujer que hirió agente de la Digesett en Santiago
La querella fue interpuesta contra Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, así como contra José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez, por su presunta implicación en la agresión contra un agente de la Digesett en el Aeropuerto Internacional del Cibao. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) presentó una querella formal contra la mujer acusada de agredir con un bisturí a un agente de esa institución, durante un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia Santiago.

La acción legal fue interpuesta contra Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez.

Valentín Oviedo, consultor jurídico de la Digesett, explicó que la institución está a la espera de que el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción y notifique la fecha para su conocimiento.

Indicó que la parte denunciante está legalmente constituida como actor civil y querellante, con el propósito de procurar la imposición de las sanciones penales establecidas en el Código Penal Dominicano.

Calificación jurídica

La acusación presentada por el representante legal de la institución de tránsito tipifica el hecho como intento de homicidio.

  • El jurista sostuvo que la imputada persiguió a la víctima con la presunta intención de matarlo.
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El incidente

Según el informe, el altercado se originó luego de que un agente fiscalizara el vehículo de la mujer por presuntamente estacionarse en un área restringida de la terminal aérea.

Durante la confrontación, la mujer habría herido en el rostro con un bisturí a uno de los agentes de la Digesett. En medio del incidente, el miembro de la institución respondió a la agresión propinándole un golpe en el rostro con la empuñadura de su pistola.

La situación se tornó más violenta cuando varios hombres que acompañaban a la mujer se involucraron en la pelea, enfrentándose a golpes con los agentes y con miembros de la seguridad del aeropuerto que intentaban mediar para controlar el conflicto.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.