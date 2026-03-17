Tribunal deja en libertad a Pumarol; será internado en clínica privada
El abogado Richard Martínez confirmó que la familia de Jean Andrés Pumarol lo enviará a un centro psiquiátrico para continuar su tratamiento tras el fallo del tribunal
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de no ha lugar a favor de Jean Andrés Pumarol, al establecer que el imputado se encontraba bajo un cuadro psicótico al momento de los hechos, lo que excluye la posibilidad de atribuirle responsabilidad penal conforme a la normativa vigente.
- Con este fallo, el proceso queda cerrado en esta etapa, sin que se conozca un juicio de fondo. No obstante, las partes podrán interponer recurso de apelación contra el auto emitido por el tribunal.
Juez rechaza declarar inimputable a Pumarol por ataque en Naco
Medidas para tratamiento psiquiátrico
Según señaló el abogado Richard Martínez, la familia enviará a un centro psiquiátrico para la continuación de su tratamiento.