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auto de no ha lugar Jean Andrés Pumarol
auto de no ha lugar Jean Andrés Pumarol

Tribunal deja en libertad a Pumarol; será internado en clínica privada

El abogado Richard Martínez confirmó que la familia de Jean Andrés Pumarol lo enviará a un centro psiquiátrico para continuar su tratamiento tras el fallo del tribunal

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    Tribunal deja en libertad a Pumarol; será internado en clínica privada
    Jean Andrés Pumarol (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de no ha lugar a favor de Jean Andrés Pumarol, al establecer que el imputado se encontraba bajo un cuadro psicótico al momento de los hechos, lo que excluye la posibilidad de atribuirle responsabilidad penal conforme a la normativa vigente.

    • Con este fallo, el proceso queda cerrado en esta etapa, sin que se conozca un juicio de fondo. No obstante, las partes podrán interponer recurso de apelación contra el auto emitido por el tribunal.

    Medidas para tratamiento psiquiátrico

    Según señaló el abogado Richard Martínez, la familia enviará a un centro psiquiátrico para la continuación de su tratamiento.

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      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.