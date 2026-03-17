Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Johanna Fernández, madre de Jean Andrés Pumarol Fernández, describió el impacto que ha tenido en su familia el hecho violento ocurrido el 23 de julio de 2025 en el sector Naco, por el cual su hijo enfrenta un proceso judicial.

"Cómo familia estamos destrozados ustedes no se imaginan. No hubiésemos querido esto", expresó llena de sufrimiento, al tiempo que enfatizó que su vástago padece una enfermedad mental desde hace años, situación, que asegura, ha sido documentada médicamente.

"Mi hijo está enfermo. Tenemos muchos años luchando con esta situación", dijo.

Fernández insistió en que la condición de su descendiente no es una versión construida para el caso, sino una realidad dolorosa que le ha tocado a su familia y hoy deja vecinos enemigos y una comunidad llena de tristeza.

Cuestiona sistema

La progenitora cuestionó las limitaciones del sistema penitenciario para atender a personas con trastornos mentales.

"Aquí no hay un lugar para enfermos mentales. Nosotros somos quienes le llevamos la medicación a mi hijo", señaló, al afirmar que no existen condiciones adecuadas para su permanencia en prisión.

Durante su intervención, también reconoció el dolor causado a la víctima y su entorno, y consideró que el caso debe abrir un debate sobre el tratamiento de personas con enfermedades mentales en conflicto con la ley.

Visiblemente afectada, sostuvo que su familia atraviesa una doble carga ante el impacto de lo ocurrido y la preocupación constante por la salud de su hijo.