Juez rechaza declarar inimputable a Pumarol por ataque en Naco

Jean Andrés Pumarol Fernández (centro) es conducido a una audiencia para conocerle la medida de coerción, el 27 de julio del 2025. ( SAMIL MATEO )

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó la solicitud de la defensa de Jean Andrés Pumarol, que buscaba declararlo inimputable.

Así lo informó el abogado Miguel Valerio durante un receso de la audiencia, quien explicó que la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero se sustenta en el informe pericial discutido en sala, el cual, según indicó, es categórico al establecer que Pumarol tiene el raciocinio suficiente para comprender sus actos y enfrentar un juicio penal ordinario.

"El juez acordó que él podía ir a un procedimiento normal y así se llevó a cabo la audiencia preliminar y, evidentemente, le rechazó el procedimiento para inimputarlo", manifestó.

El jurista reiteró que no se ha demostrado una condición de salud mental que excluya la responsabilidad penal del imputado.

No obstante, la defensa sostiene que el imputado presenta una condición psiquiátrica que, a su juicio, no fue correctamente reflejada en el informe y que lo inhabilita de manera permanente para ser sometido a un proceso penal ordinario.

"Ellos sostienen que no puede ir a juicio, pero nosotros entendemos que está en una situación psiquiátrica que no lo permite", expresó Valerio.

Evaluación

Los abogados de Pumarol pidieron al tribunal evaluar la aplicación de ese criterio, mientras el juez Deiby Timoteo Peguero se retiró a deliberar.

Se espera que la decisión sea dada a conocer a las 2:45 de la tarde, cuando el tribunal fijará su posición definitiva sobre la capacidad del imputado para ir a juicio y el curso del proceso.