Aplazan audiencia del caso Jean Alain por conjuntivitis de imputado

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta juicio de fondo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo lunes 23 de marzo la audiencia del proceso que involucra al exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, debido a la condición de salud de uno de los imputados.

La suspensión fue dispuesta por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto y Clara Castillo tras informarse que Javier Forteza Ibarra, uno de los acusados fue diagnosticado con conjuntivitis, una afección viral altamente contagiosa.

La defensa de Forteza, representada por la abogada Meldrick Sánchez, explicó que él aplazamiento se realizó para evitar la propagación del virus dentro de la sala de audiencias, al tratarse de un espacio cerrado.

"Es inhumano tener a una persona con este tipo de infección en un salón que es cerrado para poder seguir continuando con el conocimiento de esta audiencia", indicó.

Oposición del MP

El Ministerio Público se opuso al aplazamiento, alegando que estaba preparado para continuar con el conocimiento del proceso en la jornada de este miércoles. No obstante, el tribunal priorizó el estado de salud del imputado.

En cuanto al avance del proceso, la defensa señaló que la audiencia se encuentra en la fase de conocimiento de incidentes, etapa previa a la lectura formal de la acusación por parte del órgano persecutor.

El pasado 4 de marzo la audiencia fue aplazada por la licencia médica de César Nicolás Rizik Pimentel por 24 horas.

El director de Persecución, Wilson Camacho ha reiterado constantemente que en el caso los imputados están recurriendo a incidentes ya conocidos por los tribunales con el propósito de retrasar deliberadamente el avance del proceso judicial.