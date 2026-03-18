Aplazan coerción contra acusado de abuso sexual a niña de tres años en La Altagracia

Palacio de Justicia del municipio Higüey, provincia La Altagracia. ( ARCHIVO )

Fue conocida la mañana de este miércoles la audiencia de medida de coerción en contra de un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de tres años en el distrito municipal Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, hecho ocurrido la semana pasada.

La audiencia, celebrada en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, fue aplazada para el próximo miércoles 25 de marzo, luego de que se solicitara la realización de una evaluación mediante cámara Gesell, herramienta especializada utilizada para la toma de testimonios a menores de edad.

Según lo establecido, dicha evaluación será realizada el martes 24 de marzo, como parte del proceso judicial para fortalecer las pruebas en el caso.

El imputado es Jonas Sirgas, alias "el Flaco", de 38 años de edad, quien se encuentra bajo arresto y enfrenta cargos por presunta violación a los artículos 330, 331 y 355 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la menor, cuyo nombre se omite por razones legales.

De acuerdo con el rol de audiencias correspondiente al miércoles 18 de marzo de 2026, el caso es conocido bajo el número único 2026-0081888, y está a cargo de la magistrada Francis Y. Reyes Dilone.

Antecedentes del caso

El arresto del imputado se produjo el pasado 15 de marzo, en el sector Friusa, en Bávaro, tras ser ejecutada una orden judicial en su contra por agentes de la Policía Preventiva y miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Sirgas, de nacionalidad haitiana, era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 00936-2026, acusado de haber cometido el hecho en perjuicio de la menor de tres años, representada legalmente por su madre.

Las investigaciones preliminares indican que el suceso ocurrió la madrugada del 12 de marzo en un apartamento ubicado en un residencial de Verón, donde reside la familia de la víctima.

Tras la denuncia, las autoridades realizaron levantamiento de evidencias y análisis de cámaras de videovigilancia en la zona, lo que permitió identificar al presunto agresor.

La menor fue evaluada por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), como parte del proceso de investigación que continúa en curso.

El imputado permanece bajo custodia policial a la espera del conocimiento de la medida de coerción.