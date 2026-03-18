El propietario de la joyería Popi Oro, Abraham Corporán, exigió a las autoridades esclarecer el paradero del oro sustraído durante el asalto a su establecimiento en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional, cuyo valor asciende a unos 50 millones de pesos.

Al concluir la audiencia en la que se dictó prisión preventiva contra los implicados en el asalto, Corporán afirmó que, más allá de las medidas judiciales, su principal interés es recuperar lo robado.

"Que se haga justicia, las autoridades que están para protegernos que den la cara por esto, que me digan dónde está mi oro porque no puede ser que la criminalidad esté ganándole a la justicia", manifestó.

Posteriormente, su madre, Ignacia Ledesma, respaldó el reclamo y pidió a las autoridades actuar con mayor eficacia para dar con el paradero de las prendas.

"Nosotros no ganamos nada con que hayan recuperado pistolas y hayan recuperado preso y los presos cantando quién estaba quién no estaba y del oro no se ha dicho nada, que es lo que nosotros queremos saber dónde esa escoria escondieron el oro", puntualizó.

Prófugos

Representantes legales de la víctima identificaron al menos tres personas que permanecen prófugas y estarían directamente vinculadas al asalto a la joyería Popi Oro.

Entre los señalados figura un hombre identificado como "David", apodado "el Sicario", quien habría participado de manera directa en el hecho y actualmente es buscado por las autoridades. También fue mencionado Wilmer Rafael Solano García, señalado como otro de los presuntos implicados.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, estos individuos habrían sido quienes ejecutaron el asalto, ingresaron al establecimiento, realizaron disparos y sustrajeron el oro.