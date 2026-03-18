Conflictos sociales generan el 58 % de los homicidios en el país

Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, durante la rendición de cuentas. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó ayer que el 58.9 % de los homicidios registrados en el país tiene su origen en conflictos sociales.

Esto implica que cerca de seis de cada diez casos tienen su origen en disputas interpersonales.

Reynoso enfatizó, que estos indicadores, representan un desafío que trasciende el ámbito institucional y exige una respuesta integral por parte de toda la sociedad.

Al presentar su rendición de cuentas 2026, explicó que este fenómeno se vincula con más de 25,000 denuncias por amenazas y con el hecho de que más del 80 % de los involucrados tiene menos de 35 años, lo que evidencia un desafío que trasciende el ámbito institucional.

Tres demarcaciones La procuradora que los casos se concentran principalmente en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, con un promedio mensual cercano a 19,731 incidentes.

Violencia de género

Asimismo, destacó que más de 73,000 denuncias corresponden a violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, lo que dio lugar a la implementación de la iniciativa "Vitaria", orientada a fortalecer la respuesta del sistema de justicia.

En cuanto a los indicadores generales, Reynoso señaló que el país cerró 2025 con una tasa de homicidios de 8.7, una de las más bajas de la región.

Iniciativa "Vitaria"

Como parte de las acciones para enfrentar la violencia, Reynoso anunció el lanzamiento de la iniciativa "Vitaria", mediante la cual el Ministerio Público publicará cada tres meses un boletín especializado en violencia de género e intrafamiliar.

Explicó que la herramienta permitirá a las instituciones aliadas y a la sociedad civil analizar datos de forma objetiva, promoviendo decisiones basadas en evidencia científica.