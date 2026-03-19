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Un allanamiento destapó una red de clonación de tarjetas; los acusados fueron condenados a 7 años

La condena será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia San Pedro de Macorís

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    Un allanamiento destapó una red de clonación de tarjetas; los acusados fueron condenados a 7 años
    Los condenados deberán pagar una indemnización de 10 millones de pesos al Estado, a través de la Adess. (ARCHIVO)

    Un allanamiento vinculado a un caso de asesinato permitió desarticular una red dedicada a la clonación de tarjetas de subsidios sociales, el 27 de marzo de 2024 en el municipio Santo Domingo Norte.

    Ese día, el Ministerio Público ejecutó una orden judicial en la vivienda de Jerry Antonio Moreno Ortiz, alias "el Colombianito", como parte de la investigación por la muerte de Ana Gómez, alias "la Colombiana" en la provincia Santiago. Sin embargo, durante la intervención, las autoridades descubrieron un centro clandestino de clonación de tarjetas.

    En el lugar fueron ocupadas más de 5,000 tarjetas de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), así como verifones, cédulas, una laptop, impresoras de tarjetas, varios teléfonos móviles, un carro, una motocicleta, entre otras pruebas. Allí fueron arrestados en flagrante Moreno Ortiz y Pedro Julio Pérez Hernández, alias "Julito".

    Las investigaciones posteriores determinaron que ambos imputados clonaron un total de 5,136 tarjetas y cometieron estafa mediante el uso de medios electrónicos, afectando programas sociales dirigidos a personas de escasos recursos.

    RELACIONADAS

    Condenados

    El caso fue investigado con el apoyo de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Fiscalía de Santiago, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Nacional.

    Con las pruebas recopiladas, el Ministerio Público presentó acusación por violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y al Código Penal dominicano, incluyendo asociación de malhechores, estafa electrónica y falsificación.

    Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado del municipio Santo Domingo Este acogió la acusación y condenó a ambos a siete años de prisión. Además, deberán pagar una indemnización de 10 millones de pesos al Estado, a través de la Adess.

    El tribunal ordenó que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia San Pedro de Macorís.

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