Mujer acusada de haber ordenado el asesinato de su esposo español cambia de abogado

Momento en que trasladan a la sala de audiencia a Patria Eridania Gómez Jiménez, la esposa del empresario español muerto en Valverde y otros implicados en el caso. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Valverde aplazó nuevamente la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra seis personas, vinculadas al asesinato del empresario español Antonio Jiménez López, ocurrido en septiembre de 2025.

La nueva fecha fue fijada para el jueves 26 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.

El aplazamiento se produjo luego de que la principal acusada, Patria Eridania Gómez Jiménez, pareja del extranjero, cambiara de defensa técnica.

Los abogados de la encargada solicitaron más tiempo para estudiar el expediente.

Junto a Gómez Jiménez también están procesados Leonardo Cruz, Ángel Simeón Ramírez, Lorenzo Osoria López, Julio César López y Jesús Ramiro Fernández.

El grupo es procesado por la muerte del español Antonio Jiménez López.

El extranjero, de 59 años, fue encontrado muerto el sábado 20 de septiembre de 2025 dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, año 2024, en la localidad Palo Damajagua, distrito municipal de Maizal, en Valverde.

El informe del médico legista establece que el cuerpo presentaba una herida de bala en la región temporal izquierda con salida por el pabellón auricular derecho, lesión que le provocó una hemorragia interna fatal.

Acusación del Ministerio Público

De acuerdo con la acusación, la mujer habría coordinado la muerte de su esposo con la colaboración de un compadre y otros implicados que participaron en la ejecución del crimen.

El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra los seis implicados en el caso.

El fiscal Víctor Manuel Mejía sostiene que esta medida es la única que puede garantizar la comparecencia de cada imputado al proceso, así como la protección de testigos y víctimas.