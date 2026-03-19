El MP dice mensajes de texto sustentan acusación en caso de empresario español asesinado

El fiscal Víctor Manuel Mejía argumentó además la gravedad del hecho y el riesgo que, según sostiene, representan para testigos y demás partes involucradas. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público aseguró que dispone de "miles de elementos de prueba" que vinculan de manera directa a seis personas con el asesinato del empresario español Antonio Jiménez López.

El extranjero fue hallado muerto con una herida de bala en la cabeza el 20 de septiembre de 2025, dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, año 2024, en la localidad de Palo Damajagua, distrito municipal de Maizal, provincia Valverde.

El fiscal Víctor Manuel Mejía informó que tras varios meses de investigación fue posible reconstruir el caso mediante evidencias técnicas y periciales.

Según explicó, entre las pruebas figuran miles de mensajes de texto, grabaciones telefónicas e intercepciones de llamadas que, de acuerdo con las autoridades, establecen que la planificación del crimen habría sido dirigida por la esposa de la víctima, Patria Eridania Gómez Jiménez, quien figura entre los seis imputados.

Detalles del caso

El órgano acusador solicitó prisión preventiva por un año contra todos los encartados, al considerar que es la medida idónea para garantizar su presencia en el proceso judicial.

Mejia argumentó además la gravedad del hecho y el riesgo que, según sostiene, representan para testigos y demás partes involucradas.

El representante del órgano persecutor informó que fue ocupada el arma de fuego presuntamente utilizada en el homicidio.

Precisó que las pruebas balísticas confirmaron que el casquillo levantado en la escena coincide con dicha arma, la cual fue incautada a uno de los imputados.

Las autoridades indicaron que el expediente acusatorio está completo y que el siguiente paso será presentar formalmente la acusación sustentada en las pruebas recopiladas.

La medida de coerción será conocida el jueves 26 de marzo.