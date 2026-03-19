Defensa de expareja de Núñez de Aza dice MP la persigue por su relación y no por pruebas

La defensa técnica de la primera teniente de la Policía Nacional, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, expareja del coronel Rafael Núñez de Aza, arremetió este jueves contra el Ministerio Público, acusándolo de sostener una persecución en su contra basada en su vínculo personal con el padre de sus hijos y no en evidencias concretas de criminalidad.

Durante su intervención ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el proceso que involucra al exjefe de seguridad presidencial Adán Cáceres y compartes en un presunto entramado de corrupción, la jurista Guadalupe Marte solicitó la absolución de su defendida, al sostener que el expediente carece de pruebas suficientes para sustentar una condena.

Marte denunció que su clienta ha sido objeto de una persecución "mordaz" y de carácter selectivo. Sostuvo que, en el documento acusatorio, no se ha logrado probar un nexo causal que vincule a la oficial con los hechos imputados por el órgano persecutor.

Cuestiona selectividad

En ese sentido, la profesional del derecho cuestionó la actuación del Ministerio Público al señalar que otros testigos, que manejaban montos similares o incluso superiores, no fueron procesados pese a carecer —según afirmó— de una justificación clara sobre sus ingresos.

"Se le persigue por su relación personal con Núñez de Aza y no por evidencias", enfatizó la togada ante el juzgado.

Debilidad probatoria

La defensa también criticó la calidad de los testigos presentados por la entidad acusatoria, indicando que algunos de ellos "no vieron ni saben nada" sobre los hechos, y que sus declaraciones han sido utilizadas de manera selectiva para intentar comprometer a Rodríguez Jiménez.

Asimismo, señaló inconsistencias en la acusación relativas a la empresa SSA Corporation, señalando que no existe una atribución clara de dominio o administración que recaiga sobre su representada.

Respecto a los informes financieros, Marte sostuvo que estos no establecen de forma concluyente la participación de la oficial y que, por el contrario, los datos apuntan a otras personas dentro de la estructura investigada, por lo que reiteró su solicitud de descargo a favor de la imputada.