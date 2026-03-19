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atacante de Naco
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El Ministerio Público apelará la decisión que deja libre a Pumarol por el ataque en Naco

La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026

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    El Ministerio Público apelará la decisión que deja libre a Pumarol por el ataque en Naco
    Momento en que Jean Andrés Pumarol Fernández (centro) es conducido a una audiencia para conocerle la medida de coerción, el 27 de julio del 2025. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

    El Ministerio Público informó este jueves que apelará la decisión emitida por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que dictó auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de ultimar a una señora de 70 años y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco, Distrito Nacional. 

    El órgano acusador rechazó la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.

    El MP  sostuvo que existen "méritos suficientes" para apelar la decisión, al considerar que el tribunal incurre en una contradicción debido a que aunque inicialmente no reconoce la declaratoria de inimputabilidad, aplica los efectos legales de dicha figura al emitir el auto de no ha lugar.

    • La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
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    Un trágico día

    El suceso se produjo el pasado 23 de julio 2025, cuando Pumarol Fernández irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.

    Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionarle la muerte a una mascota.

    Ante la gravedad de los hechos, previamente a Pumarol Fernández le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.

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