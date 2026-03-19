Ratifican prisión preventiva a joven acusada por la desaparición y muerte de un taxista en Moca

La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de la medida cautelar. ( ARCHIVO )

El Tribunal de Atención Permanente de Moca ratificó la prisión preventiva como medida de coerción contra Clara Inés Sánchez, acusada de su presunta vinculación en la desaparición y posterior asesinato del taxista Alfred Joel Fernández.

El 21 de agosto de 2025 el tribunal impuso un año de prisión preventiva a la imputada a cumplirlo en la cárcel Juana Núñez de Salcedo.

La sala decidió mantener la sanción por la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.

La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de la medida cautelar.

Detalles confirmados sobre la desaparición y asesinato de Alfred Joel Fernández

En consecuencia, Sánchez continuará cumpliendo prisión preventiva en el Centro Penitenciario Juana Núñez, ubicado en la provincia Hermanas Mirabal.

Medidas judiciales y situación de los implicados

Fernández, quien se desempeñaba como taxista, desapareció la noche del 23 de enero de 2025 luego de realizar un servicio hacia la comunidad Las Lagunas, en Moca, provincia Espaillat.

Su vehículo fue localizado al día siguiente en Santiago, mientras que su cuerpo fue hallado el 3 de marzo en el sector La Soledad del mismo municipio.

Por este caso también guarda prisión preventiva Oscar José Ureña, conocido como "Boca", recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.

En tanto, otros dos implicados fallecieron en medio de un alegado intercambio de disparos con agentes policiales. Se trata de Julio José Vargas Díaz, alias "Ñacoña", y Juan Manuel Lantigua Pérez, conocido como "Salcocho".