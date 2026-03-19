En Nagua ocurrió la mayor traición: pagó a un sicario para que asesinara a su padre

Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte donde cumplirá condena Nervin Alcequiez Hilario por el asesinato de su padre y su madrastra. ( FUENTE EXTERNA )

Todo empezó con una decisión fría.

Semanas antes del crimen, Nervin Alcequiez Hilario, de 45 años, dejó claro su objetivo. No buscaba reconciliarse con su padre, Santos Alcequiez, sino eliminarlo. El motivo era concreto: quedarse con documentos de propiedades.

Para ejecutar el plan, contactó a Raulín Martínez, de 30 años. Acordaron un pago de 400,000 pesos. Dos semanas antes del hecho, el hijo entregó 250,000 pesos como adelanto y el arma que se usaría en el ataque.

La noche del 29 de marzo de 2022, a las 10:30 de la noche, el plan se puso en marcha.

Martínez llegó en una motocicleta blanca hasta la Cabaña Turística Belidor, en la carretera Nagua-Sánchez, provincia María Trinidad Sánchez. Escaló una pared lateral e ingresó al área de oficina. Dentro estaban Santos Alcequiez, de 65 años, y su esposa, Mirian Grullón, de 53.

El ataque fue directo. Ambos fueron asesinados a tiros.

Antes de salir, el agresor tomó el DVR de las cámaras de seguridad. Intentó borrar cualquier rastro.

A la mañana siguiente, el 30 de marzo, encontraron los cuerpos. El crimen ocurrió en el negocio de las víctimas, frente a la playa Los Gringos. La escena impactó a la comunidad.

Total ausencia

Hubo un detalle que llamó la atención de inmediato.

Nervin no asistió al velatorio de su padre ni de su madrastra. Esa ausencia, sumada a conflictos previos, lo colocó en el centro de la investigación.

El caso avanzó rápido: un día después del doble asesinato, los implicados se reunieron otra vez. Martínez devolvió el arma y recibió los 150,000 pesos restantes. Pero la Policía ya seguía la pista del dinero.

Tras su arresto, Martínez confesó. Dijo que fue contratado por el hijo de la víctima.

En julio de 2022, ambos fueron enviados a prisión preventiva mientras el Ministerio Público construía el expediente.

El proceso llegó a su final el 18 de marzo de 2026.

El tribunal condenó a Raulín Martínez de la Cruz a 30 años de prisión como autor material. Cumple la pena en la Fortaleza Olegario Tenares, en el municipio Nagua.

Nervin Alcequiez Hilario fue sentenciado a 20 años de prisión y al pago de 10 millones de pesos de indemnización. Fue recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El caso cerró con dos condenas.

Un hijo que pagó por matar a su padre.

Un doble crimen que empezó por dinero y terminó con dos muertes y dos condenas largas.