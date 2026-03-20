Defensa de Donald Guerrero asegura que el Ministerio Público no ha podido sostener la acusación
Alegan que el órgano acusador no respondió puntos clave sobre el patrimonio y el supuesto entramado ilícito
La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, anunció que responderá a la réplica del Ministerio Público y sostuvo que la imputación en su contra carece de soporte probatorio suficiente.
María del Pilar Zuleta, del equipo legal, indicó que la acusación no logró desvirtuar puntos esenciales de su planteamiento, entre ellos la inexistencia de un entramado vinculado a casinos y juegos de azar, así como la legalidad y trazabilidad de los bienes atribuidos al imputado.
Ante esto, precisó que su contestación se enfocará en los aspectos abordados por el órgano persecutor, los cuales, a su juicio, fueron expuestos sin el rigor necesario ni respaldo documental sólido.
Cuestionan la validez de las pruebas
Entre los elementos cuestionados figuran la validez de los informes elaborados por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la eventual extinción de la acción penal tras más de cinco años sin una decisión definitiva, la prescripción de varios tipos penales y la inadmisibilidad de múltiples evidencias.
- La defensa también afirmó que dichos informes fueron producidos al margen de las garantías legales y sin permitir el ejercicio pleno del derecho de defensa, pese a haber sido utilizados como base del expediente.
A su entender, el proceso revela debilidades de fondo, al considerar que el relato del Ministerio Público no se sostiene frente a la documentación incorporada.
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En ese contexto, sostuvo que los hechos atribuidos corresponden a obligaciones legales del Estado, como pagos por expropiaciones respaldadas por decisiones judiciales y operaciones registradas como reducción de deuda pública.
Añadió que las piezas del proceso descartan pérdida de recursos públicos, beneficio individual o perjuicio económico al Estado, y que el patrimonio del imputado tiene origen lícito y verificable.