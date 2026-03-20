Condenan a padre e hijo por violar y embarazar a una adolescente de 12 años en La Vega

El tribunal, integrado por los magistrados Martín De La Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, dispuso que ambos cumplan la totalidad de sus condenas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega dictó sentencias de 20 y 5 años de prisión contra dos hombres, padre e hijo, hallados culpables de violación y agresión sexual en perjuicio de una adolescente de 12 años, quien es hija y nieta de los procesados, respectivamente.

Raymundo Rosario de la Cruz fue condenado a 20 años de prisión por violación sexual.

Mientras que Pedro Rosario (padre de Raymundo y abuelo de la victoria) recibió la pena de 5 años de prisión por agresión sexual.

El tribunal, integrado por los magistrados Martín de la Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, dispuso que ambos cumplan la totalidad de sus condenas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega.

De acuerdo con el expediente acusatorio, Raymundo Rosario de la Cruz inició las agresiones en una finca de su propiedad, ubicada en Jarabacoa. Los abusos continuaron de manera constante en diversos puntos del referido municipio.

Como consecuencia de estos actos, la menor de edad quedó embarazada y posteriormente dio a luz.

En un intento por encubrir el crimen, el condenado ordenó a la víctima mentir, indicándole que debía decir que el padre del niño era un desconocido que había contactado a través de una red social.

Acciones de la autoridad y consecuencias

Sin embargo, la investigación reveló que no solo Raymundo abusaba de la menor, sino que su padre, Pedro Rosario, también la agredía sexualmente.

Aura Luz García, fiscal titular de La Vega, tras conocerse el fallo reiteró el compromiso de procurar justicia contra todos los actos delictivos y evitar la impunidad, principalmente en hechos tan lamentables que afecten la dignidad y el desarrollo de personas vulnerables.

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