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Pruebas balísticas
Pruebas balísticas

Las pruebas balísticas vinculan el arma ocupada a imputado con la muerte de empresario español

La defensa sostuvo que el imputado tenía la pistola en calidad de préstamo, alegando que era víctima de amenazas por parte de delincuente

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Las pruebas balísticas vinculan el arma ocupada a imputado con la muerte de empresario español
Vista de los imputados durante la audiencia celebrada por el caso en investigación. (ANEUDY TAVÁREZ)

Las pruebas balísticas practicadas por el Ministerio Público confirmaron que el casquillo recolectado en la escena del crimen coincide con el arma de fuego incautada a uno de los imputados por el asesinato del empresario español Antonio Jiménez López.

El fiscal Víctor Manuel Mejía explicó que el análisis técnico estableció correspondencia entre la evidencia balística levantada y la pistola ocupada a Jesús Ramiro Fernández durante el proceso de investigación.

De acuerdo con la versión del abogado del imputado, Wilson Filpo, el arma le fue entregada en calidad de préstamo por un amigo, debido a que supuestamente estaba recibiendo amenazas de delincuentes en su propiedad.

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El abogado de imputado, Wilson Filpo, ofrece detalles del caso a los medios. (ANEUDY TAVÁREZ)

Asimismo, precisó que el propietario de la pistola es Lorenzo Osoria López, quien también figura entre los procesados en el expediente.

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Imagen de los imputados por la muerte del empresario español durante la audiencia judicial. (Aneudy Tavárez)

Filpo recordó que la responsabilidad penal es individual, por lo que cada implicado debe responder por su participación o no en el hecho y explicar de qué manera pudo resultar involucrado.

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Infografía
Los implicados en el expediente fueron presentados ante el juez durante la audiencia. (ANEUDY TAVÁREZ)

Más detalles

  • El asesinato del empresario ocurrió en septiembre de 2025, en una comunidad de la provincia Valverde.
  • El cuerpo del extranjero fue hallado dentro de un vehículo con un impacto de bala en la cabeza.
  • Por el caso también son procesados Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa del extranjero; Leonardo Cruz; Ángel Simeón Ramírez; Julio César López, además de los ya mencionados.
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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.