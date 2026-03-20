Las pruebas balísticas vinculan el arma ocupada a imputado con la muerte de empresario español
La defensa sostuvo que el imputado tenía la pistola en calidad de préstamo, alegando que era víctima de amenazas por parte de delincuente
Las pruebas balísticas practicadas por el Ministerio Público confirmaron que el casquillo recolectado en la escena del crimen coincide con el arma de fuego incautada a uno de los imputados por el asesinato del empresario español Antonio Jiménez López.
El fiscal Víctor Manuel Mejía explicó que el análisis técnico estableció correspondencia entre la evidencia balística levantada y la pistola ocupada a Jesús Ramiro Fernández durante el proceso de investigación.
De acuerdo con la versión del abogado del imputado, Wilson Filpo, el arma le fue entregada en calidad de préstamo por un amigo, debido a que supuestamente estaba recibiendo amenazas de delincuentes en su propiedad.
Asimismo, precisó que el propietario de la pistola es Lorenzo Osoria López, quien también figura entre los procesados en el expediente.
Filpo recordó que la responsabilidad penal es individual, por lo que cada implicado debe responder por su participación o no en el hecho y explicar de qué manera pudo resultar involucrado.
Más detalles
- El asesinato del empresario ocurrió en septiembre de 2025, en una comunidad de la provincia Valverde.
- El cuerpo del extranjero fue hallado dentro de un vehículo con un impacto de bala en la cabeza.
- Por el caso también son procesados Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa del extranjero; Leonardo Cruz; Ángel Simeón Ramírez; Julio César López, además de los ya mencionados.