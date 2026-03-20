El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra tres jóvenes, acusados de participación en un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en el que resultó herido un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Los imputados son Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez.

La audiencia para el conocimiento de la medida fue fijada para el próximo lunes 23 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.

El órgano acusador otorgó al expediente la calificación jurídica de asociación de malhechores, rebelión contra las autoridades, Golpes y heridas, así como premeditación y acechanza.

No obstante, la defensa manifestó su desacuerdo con esa tipificación.

"Ahí no hubo ninguna premeditación ni acechanza. Entendemos que fue una situación momentánea, que nadie estaba planificando", sostuvo el jurista Roberto Pérez de la Cruz.

El abogado indicó que sus representados alegan que actuaron en medio de una situación confusa.

Señaló que en el caso de la imputada, Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, afirma que ella intervino al ver a su esposo en el suelo con una bota presionándole la cabeza

"Ella dice que actuó en defensa de su esposo al verlo en esas condiciones", precisó.

Versión de la Digesett

Según el informe de la Digesett, el altercado se originó luego de que un agente fiscalizara el vehículo de la mujer por presuntamente estacionarse en un área restringida de la terminal aérea.

Durante la confrontación, la mujer habría herido en el rostro con un bisturí a uno de los agentes.