Dictan tres meses de prisión contra dos hombres embestidos por conductor tras asalto a mujer en Santiago
El asalto, que fue grabado por una cámara de seguridad, muestra a los jóvenes despojando a la víctima de su cartera antes de ser embestidos por un vehículo
Un juez de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso este viernes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a dos jóvenes señalados por su presunta participación en el asalto a una mujer.
- Se trata de David Jiménez Féliz, de 18 años, y Cristofer Torres Ortiz.
De acuerdo con la acusación, ambos procesados habrían despojado a la víctima de su cartera mientras caminaba por una de las calles del Centro Histórico de Santiago.
El hecho quedó captado en un video de una cámara de seguridad que se ha viralizó en las redes sociales.
Detalles del asalto
En la grabación se observa cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, interceptan a la mujer y le arrebatan sus pertenencias.
Mientras intentaban escapar, fueron impactados por el conductor de un automóvil.
Tras la colisión, los presuntos asaltantes huyeron a pie, dejando abandonada una motocicleta en el lugar del hecho.
Entrega a las autoridades
Posteriormente, ambos se entregaron por separado a las autoridades después de que el video del hecho se hiciera viral.
Durante la audiencia no se informó a cuál centro penitenciario fueron trasladados para cumplir la medida cautelar.