Dictan tres meses de prisión contra dos hombres embestidos por conductor tras asalto a mujer en Santiago

Acusados de asaltar a una mujer en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso este viernes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a dos jóvenes señalados por su presunta participación en el asalto a una mujer.

Se trata de David Jiménez Féliz, de 18 años, y Cristofer Torres Ortiz.

De acuerdo con la acusación, ambos procesados habrían despojado a la víctima de su cartera mientras caminaba por una de las calles del Centro Histórico de Santiago.

El hecho quedó captado en un video de una cámara de seguridad que se ha viralizó en las redes sociales.

Detalles del asalto

En la grabación se observa cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, interceptan a la mujer y le arrebatan sus pertenencias.

Mientras intentaban escapar, fueron impactados por el conductor de un automóvil.

Tras la colisión, los presuntos asaltantes huyeron a pie, dejando abandonada una motocicleta en el lugar del hecho.

Entrega a las autoridades

Posteriormente, ambos se entregaron por separado a las autoridades después de que el video del hecho se hiciera viral.

Durante la audiencia no se informó a cuál centro penitenciario fueron trasladados para cumplir la medida cautelar.

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