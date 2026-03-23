Aplazan audiencia de coerción contra acusados de herir agente Digesett en aeropuerto del Cibao

Los acusados son Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez, contra quienes el Ministerio Público ha solicitado la imposición de prisión preventiva como medida de coerción. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó la audiencia de medida de coerción contra tres jóvenes acusados de herir a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) durante un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional del Cibao.

La vista fue reprogramada para el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana.

La decisión fue adoptada por la sala tras acoger una solicitud del representante legal del miembro de la institución, que alegó no estar en condiciones de conocer el proceso en la fecha prevista.

Los acusados son Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez, contra quienes el Ministerio Público ha solicitado la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.

El representante jurídico de la institución de tránsito, Valentín Oviedo, sostuvo que la prisión preventiva es la medida de coerción idónea contra los imputados en atención a la gravedad del caso.

Oviedo indicó que fruto de la agresión la víctima presenta heridas en la zona maxilofacial y golpes contusos en distintas partes del cuerpo, con posibles afectaciones internas aún bajo evaluación médica.

¿Cómo ocurrió el incidente en el Aeropuerto Internacional del Cibao?

Señaló que los certificados médicos establecen periodos de recuperación de entre 12 y 30 días, sujetos a reevaluación.

Según el informe, el altercado se originó luego de que un agente fiscalizara el vehículo de la mujer por presuntamente estacionarse en un área restringida de la terminal aérea.

Durante la confrontación, la mujer habría herido en el rostro con un bisturí a uno de los agentes de la Digesett presentes. En medio del incidente, el miembro de la institución respondió a la agresión propinándole un golpe en el rostro con la empuñadura de su pistola.