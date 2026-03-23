Wilson Camacho se queja de que hoy "se perdió el tiempo" en la audiencia contra Jean Alain

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó este lunes que la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez busca dilatar el proceso judicial en su contra por presuntos actos de corrupción administrativa, al reiterar incidentes que, según dijo, ya han sido rechazados por el tribunal.

El caso fue reenviado para el próximo 25 de este mes.

Durante declaraciones ofrecidas a la prensa a la salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Camacho sostuvo que la estrategia de la defensa se basa en incidentes repetitivos con el objetivo de retrasar el avance del juicio.

"Todo el tiempo que consume este caso es porque la defensa le tiene miedo a la prueba", expresó el titular de la Dirección General de Persecución, al referirse a uno de los planteamientos de los abogados del exfuncionario, quienes alegan que el Ministerio Público no notificó adecuadamente la acusación.

Camacho aclaró que dicha notificación corresponde a la secretaría del tribunal, la cual, según indicó, ya fue realizada en su momento.

El representante del Ministerio Público también cuestionó el desarrollo de la audiencia de este lunes, al señalar que, a su juicio, no se avanzó en el conocimiento del caso. "¿Qué hemos recibido en el día de hoy?... perder el tiempo", dijo, al insistir en que los incidentes presentados por la defensa han sido conocidos y rechazados por el juez de la instrucción.

Estrategias de la defensa en el juicio

Asimismo, Camacho indicó que el más reciente incidente planteado por la defensa de Rodríguez sostiene que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no tenía facultad para investigarlo, argumento que calificó como parte de las "tácticas dilatorias". "Cosas como esas es que están planteando en el tribunal, solo con el interés de perder el tiempo y de huir a las pruebas", agregó.

El proceso judicial contra el exprocurador y otros imputados se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo.

Este lunes el tribunal decidió aplazar la audiencia para el próximo miércoles 25 de marzo.

Acusaciones e imputados

De acuerdo con el expediente acusatorio del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez Sánchez habría incurrido en la malversación de más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos ejecutados entre 2016 y 2020, período en el que ocupó el cargo de procurador general de la República.

Junto a Rodríguez, figuran como imputados otras personas señaladas en el expediente, entre ellas Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias, así como Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Los imputados enfrentan cargos de corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Sobre el conocimiento del fondo del caso, este iniciará una vez concluyan la exposición de los incidentes planteados por las partes, momento en el cual el tribunal procederá a la lectura formal del expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público.