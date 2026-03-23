Defensa de Elizabeth Silverio ataca testimonio de Nuria Piera durante nuevo juicio

El proceso judicial contra Elizabeth Silverio avanzó este lunes a una fase determinante con la comparecencia de la periodista Nuria Piera como testigo de la acusación.

Durante su declaración, Piera ofreció detalles relacionados con su investigación sobre el caso; sin embargo, su testimonio fue inmediatamente cuestionado por el equipo de defensa de la imputada, que lo calificó de "referencial" y carente de objetividad.

Tras un receso en la audiencia, los abogados de Silverio sostuvieron que la intervención de la comunicadora resultó incluso "provechosa" para su clienta, alegando inconsistencias en torno a su acreditación profesional y la metodología empleada en su trabajo investigativo.

Defensa cuestiona credenciales y método

El abogado defensor Waldo Paulino señaló como uno de los principales puntos de fricción la condición profesional de Piera. Según indicó, la comunicadora habría ofrecido versiones distintas sobre su acreditación en audiencias previas.

De acuerdo con la defensa, mientras en ocasiones anteriores habría indicado no ser periodista, en esta oportunidad afirmó contar con acreditación mediante decreto y estar regulada por el Colegio Dominicano de Periodistas.

Asimismo, el jurista argumentó que la investigación presentada por la testigo se basó en informaciones obtenidas a través de terceros.

"Ella se valió de una investigadora para llegar al Centro Kogland. Estableció que los títulos eran falsos porque se lo habían dicho; es decir, estamos ante un testigo referencial y no un testigo objetivo", expresó.

El juicio continúa en desarrollo, mientras el tribunal evalúa los testimonios y pruebas presentadas por ambas partes.

"Vino a mentir"

La barra técnica fue enfática al señalar que el relato de la periodista sobre el funcionamiento del centro de terapias no coincide con la realidad operativa de la institución.

Los abogados criticaron que Piera afirmara haber encontrado "muchísimos pacientes" sin ver al personal especializado.

Sostienen que es imposible que el centro operara sin los psicólogos, profesores y terapeutas que manejaban la nómina y el servicio, calificando las declaraciones de la testigo como "barbaridades y mentiras".

Pese a ser una testigo presentada por la parte acusadora, la defensa de Silverio manifestó sentirse optimista, asegurando que las "mentiras" vertidas en el tribunal serán utilizadas a su favor para desacreditar la teoría del Ministerio Público en las próximas etapas del proceso.