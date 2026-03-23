Suspenden audiencia preliminar contra Rafael Calderón por complicaciones de salud

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó este lunes la audiencia preliminar que se sigue de manera separada contra el exsenador Rafael Calderón Martínez, imputado por corrupción administrativa debido a su imposibilidad de comparecer por razones médicas.

La jueza Altagracia Ramírez fijó la nueva fecha para el próximo 20 de abril, tras acoger el pedimento de la defensa con el objetivo de garantizar el derecho del imputado a participar en el proceso.

El abogado Wilson Beriguete explicó que Calderón ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas y actualmente se encuentra bajo un tratamiento médico estricto, lo que le impide asistir a las audiencias.

Caso calamar

Calderón Martínez figura en el expediente denominado por el Ministerio Público como caso Calamar, en el que acusa a un grupo de exfuncionarios de sustraer más de RD$19 mil millones del Estado mediante pagos irregulares vinculados a expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.

En el proceso también están imputados los exministros José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia), Donald Guerrero (Hacienda) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), junto a otros exfuncionarios y exdirectores de instituciones estatales.

Según la acusación, la supuesta estructura habría utilizado fondos públicos provenientes de los contribuyentes para financiar actividades políticas, incluyendo la campaña electoral de 2020, además de incurrir en otros delitos de corrupción administrativa.

El expediente contra Calderón fue separado del proceso principal debido a su condición de salud, lo que ha implicado la reprogramación de audiencias en varias ocasiones.