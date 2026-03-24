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Ángel Martínez
Ángel Martínez

Declaran en rebeldía a Ángel Martínez por no acudir a audiencia en Mao

El detective enfrenta una querella por presunta difamación, injuria y extorsión

Hasta el momento, se desconoce la razón por la cual Ángel Martínez se ausentó de la audiencia

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Declaran en rebeldía a Ángel Martínez por no acudir a audiencia en Mao
El detective Ángel Martínez. (ARCHIVO)

El Juzgado de Atención Permanente del municipio Mao, provincia Valverde, declaró en rebeldía al creador de contenido Ángel Martínez luego de que no se presentara a la audiencia convocada para conocer la solicitud de medida de coerción en su contra.

La inasistencia del imputado llevó al tribunal a adoptar la declaratoria de rebeldía y, como consecuencia, dictar orden de arresto e impedimento de salida del país hasta tanto responda al proceso judicial.

Difamación, injuria y extorsión 

Martínez enfrenta una querella por presunta difamación, injuria y extorsión interpuesta por el empresario Arismendy Almonte, quien lo señala por supuestamente emitir acusaciones públicas que afectan su honor e imagen.

Según la acusación, Martínez habría afirmado que el empresario utilizó dinero proveniente del narcotráfico para desarrollar un proyecto de cultivo de uvas, declaraciones que motivaron la acción legal.

Las informaciones sobre la declaración de rebeldía fueron ofrecidas por los abogados del querellante, Robert Martínez y Bienvenido Hilario, quienes indicaron que su representado espera que el proceso continúe conforme a lo establecido por la ley.

  • Hasta el momento, se desconoce la razón por la cual Ángel Martínez se ausentó de la audiencia.
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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.