Audiencia preliminar contra exministros acusados de corrupción continuará el viernes

Los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta durante una audiencia del caso de presunta corrupción administrativa y sobornos. ( ARCHIVO )

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recesó la noche de este miércoles la audiencia preliminar seguida contra los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, acusados de presunta corrupción en perjuicio del Estado.

La jueza Altagracia Ramírez reprogramó la continuación del proceso para el viernes 27 de marzo a las 10:00 de la mañana.

Durante la jornada, las defensas concluyeron la fase de réplicas y contrarréplicas en respuesta a las imputaciones presentadas por el Ministerio Público.

Para la próxima audiencia, se prevé que los imputados ejerzan su defensa material, con la oportunidad de pronunciarse ante el tribunal y presentar sus declaraciones finales.

A la salida del tribunal, el abogado Manuel Rodríguez, representante de Donald Guerrero, solicitó un auto de no ha lugar, al considerar que no existen pruebas en contra de su defendido.

"Si algo ha quedado claro aquí es que se trata de una situación sin pruebas, basada en manipulaciones, persecuciones maliciosas y, sobre todo, políticas", afirmó el togado.

Fallo

Se espera que el viernes la jueza se reserve el fallo y fije una fecha para decidir si envía o no a juicio de fondo a los imputados.

Imputación del Ministerio Público

El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría ocasionado pérdidas al Estado superiores a los 19 mil millones de pesos, mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.