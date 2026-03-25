Aplazan coerción contra hombre acusado de matar a su expareja y quemar vivienda en Maquiteria

Así quedó el edificio en Maquiteria en Santo Domingo Este donde ocurrió el trágico incendio que cobró la vida de una mujer a manos de su expareja. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La Oficina de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Este aplazó para este jueves la audiencia de coerción contra Yerlin Manolin Féliz Vargas, acusado de asesinar a su expareja y quemarla en su apartamento, ubicado en el sector de Maquiteria.

La suspensión se produjo ante retrasos en el traslado del imputado desde la cárcel de San Luis y a la ausencia de los familiares de la hoy occisa Aleny Pineda, de 42 años, quienes se encontraban en trámites funerarios.

El abogado de la familia, Reinaldo Méndez, explicó que el Ministerio Público solicita prisión preventiva, medida que también aseguró respaldarán.

Imputado permanece bajo custodia

"Es un hecho grave, atroz. Esperamos que se haga justicia y que este señor sea condenado a la pena máxima", expresó el jurista.

De acuerdo con la defensa, la pareja tenía más de un año separada tras una relación de más de dos décadas, en la que procrearon dos hijas, una de 20 años y otra menor de edad.

Aunque dijo no manejar detalles sobre antecedentes de violencia, confirmó que ambos ya no convivían al momento del hecho.

El imputado permanece bajo custodia policial a la espera de que se le conozca la medida de coerción.

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