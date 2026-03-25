×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
mujer calcinada Maquiteria
mujer calcinada Maquiteria

Aplazan coerción contra hombre acusado de matar a su expareja y quemar vivienda en Maquiteria

La pareja tenía más de un año separados, dice abogado

    Expandir imagen
    Aplazan coerción contra hombre acusado de matar a su expareja y quemar vivienda en Maquiteria
    Así quedó el edificio en Maquiteria en Santo Domingo Este donde ocurrió el trágico incendio que cobró la vida de una mujer a manos de su expareja. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

    La Oficina de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Este aplazó para este jueves la audiencia de coerción contra Yerlin Manolin Féliz Vargas, acusado de asesinar a su expareja y quemarla en su apartamento, ubicado en el sector de Maquiteria.

    La suspensión se produjo ante retrasos en el traslado del imputado desde la cárcel de San Luis y a la ausencia de los familiares de la hoy occisa  Aleny Pineda, de 42 años, quienes se encontraban en trámites funerarios.

    El abogado de la familia, Reinaldo Méndez, explicó que el Ministerio Público solicita prisión preventiva, medida que también aseguró respaldarán.

    RELACIONADAS

    Imputado permanece bajo custodia

    • "Es un hecho grave, atroz. Esperamos que se haga justicia y que este señor sea condenado a la pena máxima", expresó el jurista.

    De acuerdo con la defensa, la pareja tenía más de un año separada tras una relación de más de dos décadas, en la que procrearon dos hijas, una de 20 años y otra menor de edad.

    Aunque dijo no manejar detalles sobre antecedentes de violencia, confirmó que ambos ya no convivían al momento del hecho.

    El imputado permanece bajo custodia policial a la espera de que se le conozca la medida de coerción.

    Leer más
    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.